Galatasaray kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika
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Galatasaray kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi

11.06.2022 15:11
Galatasaray kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.

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Galatasaray'da oy verme işlemi başladı Galatasaray'da oy verme işlemi başladı Erden Timur oyunu kullandı Erden Timur oyunu kullandı Erden Timur oyunu kullandı Erden Timur oyunu kullandı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika

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