Galatasaray kupada farklı turladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray kupada farklı turladı

19.10.2022 22:59
Galatasaray kupada farklı turladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. Sarı-kırmızılılarda gollerin hepsi farklı futbolculardan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve bir üste tura adını yazdırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelede Süper Lig'deki maçlardan farklı 11 oynatırken, aynı zamanda da farklı formasyon denedi ve sahaya çift forvetle çıktı.

Haris Seferovic ilk golünü kaydetti

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray'da birçok futbolcu ilkleri yaşadı. Sarı-kırmızılıların İsviçreli forveti Haris Seferovic, resmi maçlardaki ilk golünü Kastamonuspor'a karşı kaydetti. Mücadelenin 39. dakikasında sahneye çıkan Seferovic, takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu 90 dakika süre aldı.

Milot Rashica ilk kez 11 oynadı, golünü attı

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kastamonuspor maçıyla ilk kez bir maçta 11'de başladı. Kosovalı futbolcu, maçın 56. dakikasında attığı golle de sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Rachica 63. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Mathias Ross ilk maçında gol sevinci yaşadı

Bu sezon başında transfer edilen Danimarkalı savunmacı Mathias Ross da, Kastamonuspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletti. Daha önce kadroda yer bulamayan Ross, ilk maçında gol de attı. 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında takımının 5. golünü kaydetti. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Bafetimbi Gomis gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı. Deneyimli futbolcu kupada da gollerine devam etti ve bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı. 37 yaşındaki futbolcu maçın 53. dakikasında takımının 3. golünü attı. Müsabakaya 11'de başlayan Gomis, 90 dakikada oynadı.

Kerem sonradan oyuna dahil oldu, gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kastamonuspor maçına yedeklerde başladı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri de havalandırdı. Maçın 74. dakikasında gol atan Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'deki 2 golünün ardından 3. gol sevincini yaşadı.

Hamza Akman ilk kez rakip fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın genç futbolcuları maçın ilerleyen dakikalarında süre aldı. Altyapıdan çıkan Hamza Akman, Baran Aksaka ve Metehan Baktacı oyuna sonradan dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu Hamza Akman ayrıca 81. dakikada attığı golle A Takım ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü ise 27. dakikada Kastamonusporlu futbolcu Ramazan Işık kendi kalesine attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının ardından Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının ardından Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının ardından - Metin Akpunar Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının ardından - Metin Akpunar

GMG Kastamonuspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray kupada farklı turladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 04:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray kupada farklı turladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement