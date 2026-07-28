Galatasaray Kupası Silifke'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Galatasaray Kupası Silifke'de Coşkuyla Karşılandı

Galatasaray Kupası Silifke\'de Coşkuyla Karşılandı
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Silifke'de Galatasaray şampiyonluk kupası için düzenlenen etkinlikte büyük bir coşku yaşandı.

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası, Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği'nin organizasyonuyla Silifke'ye getirildi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda büyük coşku yaşanırken, taraftarlar kupayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik boyunca her yaştan Galatasaray taraftarı şampiyonluk kupasını yakından görme fırsatı bulurken, çocuklar ve gençler organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen buluşma, adeta bayram havasında geçti.

Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Alican Akca, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Silifke'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akca, "Galatasaray'ımızın kazandığı bu anlamlı kupayı Silifkeli taraftarlarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kupayı yakından görmesi, bu heyecanı birebir yaşaması bizim için çok değerli. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Dernek olarak sadece maç organizasyonları düzenlemediklerini belirten Akca, "Silifke'de Galatasaray sevgisini daha da büyütmek, taraftarlarımızı bir araya getirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu organizasyon da birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. Emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Silifke'deki organizasyona katılan taraftarlar da şampiyonluk kupasını ilçelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu anlamlı etkinliği düzenleyen Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kupası Silifke'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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