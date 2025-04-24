Galatasaray\'la anılan De Bruyne\'nin yeni takımı çok sürpriz

Manchester City ile sezon sonu vedalaşacak Kevin De Bruyne'nin ismi son dönemde sık sık Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-kırmızılılara Belçikalı oyuncudan kötü haber geldi.

ASTON VILLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Aston Villa, 33 yaşındaki yıldız orta saha Kevin De Bruyne'nin olası transferi için görüşmelere başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen İngiliz ekibinin iddialı bir kadro kurmak amacıyla bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Haberde ayrıca De Bruyne'ye MLS, Suudi Arabistan ve Katar Ligi'nden de ilginin olduğu aktarıldı. Oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması beklendiği dile getirildi.

MANCHESTER CITY KARİYERİ



Bu sezon 35 maça çıkan De Bruyne, 5 gol atıp 8 golün de pasını verdi. Manchester City'de toplam 417 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 107 gol ve 177 asistlik performans sergiledi.