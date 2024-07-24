Galatasaray, Lecce ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Lecce ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Avusturya'da devam eden yeni sezon hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray, son hazırlık maçında ise Parma ile karşılaşacak.

24.07.2024 13:34
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Lecce ile bugün TSİ 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Galatasaray, kampın ilk bölümünü LASK Linz, Fortuna Düsseldorf ve Trencin ile oynadığı 3 hazırlık maçıyla tamamladı. Milli takımdan dönen oyuncularında katıldığı kampın ikinci bölümüne geçen sarı-kırmızılılar, bu akşam İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşı karşıya gelecek. TSİ 20.30'da başlayacak mücadele Raiffeisen Arena'da oynanacak. Sarı-kırmızılıların zorlu mücadelesi sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Son maç Parma ile

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lecce müsabakasının ardından son hazırlık maçını yaparak Avusturya'daki kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, son hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Parma ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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