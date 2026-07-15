Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu Kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu Kiraladı

15.07.2026 21:28
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Galatasaray, Burnley'den Ugochukwu'yu şarta bağlı kiraladı, opsiyon bedeli 22.5 milyon sterlin.

Galatasaray, İngiltere ekibi Burnley'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin avro ödeneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Sterlin, Burnley, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu Kiraladı - Son Dakika

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