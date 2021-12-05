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Galatasaray ligde istediğini alamıyor - Son Dakika

Galatasaray ligde istediğini alamıyor

05.12.2021 10:55
Galatasaray ligde istediğini alamıyor

Avrupa'da eski günlerini hatırlayan Sarı-kırmızılılar, ligde sıkıntılı dönemden geçiyorSerhan TÜRK - - Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Altay'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti.

Avrupa'da eski günlerini hatırlayan Sarı-kırmızılılar, ligde sıkıntılı dönemden geçiyor

Serhan TÜRK - -

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Altay'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi.

HALİL 70 GÜN SONRA

Galatasaray'da dün fileleri havalandıran isimlerden Halil Dervişoğlu, son olarak 26 Eylül'de oynanan Göztepe maçında gol kaydetmişti. Milli futbolcu 70 gün aranın ardından sarı-kırmızı formayla bir gol daha kaydetmeyi başardı.BAŞKAN TEPKİ ALDIGalatasaray camiasında başkan Burak Elmas'ın hafta içi ve dün yaptığı sert bulunmayan açıklamalardan sonra Galatasaray - Altay maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu okların yeniden başkan Elmas'a çevrilmesine sebep oldu. Burak Elmas'tan Galatasaray camiası yeni aksiyonlar almasını bekliyor. HEDEF LAZİO

Galatasaray'da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.


Galatasaray ligde istediğini alamıyor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Altay, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray ligde istediğini alamıyor - Son Dakika Spor


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