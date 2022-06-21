Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti

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Galatasaray, başkan Dursun Özbek önderliğinde güçlü bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor. Geçen sezon takımın kanayan yarası olan orta sahayı bu sezon güçlü kılmak isteyen sarı kırmızılı yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF FERNANDO

Geçtiğimiz sezon Ocak ayından Çin ekibi Beijing Guoan'dan bedelsiz olarak Antalyaspor kadrosuna katılan 30 yaşındaki Fernando Martins'in serbest kalma maddesi 1 milyon euro. Bu bonservis doğrultusunda ise sarı kırmızılı yönetim transfer girişimlerine başladı. Fernando, geçen sezon 18 maçta forma giydi ve 4 gol 4 asist ile oynadı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun kariyerinde Spartak Moskova ve Sampdoria gibi takımlar da bulunuyor.