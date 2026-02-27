Galatasaray, Liverpool ile Eşleşti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçını 10/11 Mart'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 17/18 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Bu turu geçen takım, Paris Saint Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP