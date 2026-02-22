Galatasaray maçı öncesi Juventus\'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile karşılaşacak İtalyan ekibi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın durumu camiayı korkuttu.
Juventus'un cumartesi günü Como'ya 2-0 kaybettiği mücadelede sakatlık yaşayan Kenan Yıldız'ın durumu henüz netleşmedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kenan Yıldız'ın Como maçında baldırından sakatlandığı ve sakatlığının Galatasaray maçında oynamasına engel olabileceği belirtildi.
Como maçı sonrası açıklamalarda bulunan Luciano Spalletti, 20 yaşındaki milli oyuncunun baldırına darbe aldığını, maçı tamamlamak istediğini ancak ağrılara dayanamadığını dile getirdi.
Bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, bu maçlarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
