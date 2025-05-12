Çarşamba günü Galatasaray ile kupa finalinde karşılaşacak olan Trabzonspor'a takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.
Yunus Emre Sel'in haberine göre; Ligdeki Galatasaray maçında dizinden sakatlanan Uğurcan Çakır, kupa finali öncesinde gerçekleştirilen son idmana katılım sağlayamadı. Yıldız kalecinin, Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maçtan 1 gün önce netlik kazanacağı aktarıldı.
Bordo-mavilililer ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 42 maçta kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 18 maçta da kalesini gole kapadı. 29 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)