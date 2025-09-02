Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı

Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı
02.09.2025 20:29
Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada ''Usulsüz olarak seyirci temini'' yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklanarak ceza evine yollandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada "Usulsüz olarak seyirci temini" yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"30.08.2025 günü saat 21.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu'nda Galatasaray - Çaykur Rizespor futbol takımları arasında oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında taşeron firma adına görevli U.A. isimli şahsın kendisi gibi görevli E.Z. ve karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. ile işbirliği yaparak stadyuma "Usulsüz Olarak Seyirci Temini" yaptıkları Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ve stadyum güvenliği ile yapılan kamera görüntüsü incelemeleri neticesinde tespit edilmiştir. Konu ile alakalı olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüz ve Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde U.A. ve E.Z. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, U.A. isimli şahsın söz konusu Usulsüz Seyirci Temini yapmakta kullanmış olduğu 1 adet kendi adına düzenlenmiş Akreditasyon Kart, yetkisiz/usulsüz olarak düzenlemiş olduğu 3 adet sahte akreditasyon kartı, suça konu bilgi belge barındırabileceği değerlendirilen 1 Adet usb flash bellek ve şahsa ait cep telefonu ele geçirilmiştir.

Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

U.A. ve E.Z. isimli şahısların yapılan işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş olup; U.A. isimli şahıs nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, E.Z. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. M.P. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray maçına kaçak taraftar sokan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
