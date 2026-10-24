Galatasaray Madeş Mobilya, üçüncü seti 31-29 kazanarak Onikişubat'ı 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Madeş Mobilya, üçüncü seti 31-29 kazanarak Onikişubat'ı 3-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, Burhan Felek Vestel Salonu'nda AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setleri 25-14, 25-20 ve 31-29 kazanan ev sahibi, mücadeleyi 95 dakikada bitirdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Alper Bulut

Galatasaray Madeş Mobilya: Alonso, Maa, Efe Mandıracı, Yiğit Kaplan, Can Koç, Maar (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Gülhan Emir Pınar)

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 25-14, 25-20, 31-29

Süre: 95 dakika (24, 29, 42)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Burhan FelekGalatasarayVestelSporSMSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:43:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray Madeş Mobilya, üçüncü seti 31-29 kazanarak Onikişubat'ı 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei