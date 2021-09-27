Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

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