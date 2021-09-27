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Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı

27.09.2021 14:20
Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Göztepe maçının tamamında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

Sacha Boey'in kontrollü şekilde takım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray, Fransa, Eylül, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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