Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı yarın Legia Varşova'ya konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Torwar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta iki takımın da birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak ağırladığı Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti.