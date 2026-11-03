Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı yarın Legia Varşova'ya konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı yarın Legia Varşova'ya konuk olacak

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında yarın TSİ 20.00'de Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta iki takımın da birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor; Galatasaray son olarak SIG Strasbourg'u 83-77 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Torwar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta iki takımın da birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak ağırladığı Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
Legia VarşovaGalatasaraySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı yarın Legia Varşova'ya konuk olacak - Son Dakika
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