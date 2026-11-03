Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı yarın Legia Varşova'ya konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı yarın Legia Varşova'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında yarın TSİ 20.00'de Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta iki takımın da birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor; Galatasaray son olarak SIG Strasbourg'u 83-77 mağlup etti.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Torwar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta iki takımın da birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, son olarak ağırladığı Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti.
Kaynak: AA
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