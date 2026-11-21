Galatasaray MCT Technic, yarın Aliağa Petkimspor'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak maç öncesi 6. sıradaki Galatasaray'ın 4, 5. sıradaki Petkimspor'un 5 galibiyeti bulunuyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yendikten sonra geçen hafta evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray MCT Technic'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet alan Petkimspor 5'inci sırada, 4 galibiyeti bulunan Galatasaray ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
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