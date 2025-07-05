Galatasaray, Metin Ülgen ile yolları ayırdı

Galatasaray, kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen ve şampiyonluk yaşayarak takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Metin Ülgen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Metin Ülgen, Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşarken aynı zamanda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. - İSTANBUL
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