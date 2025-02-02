GALATASARAY, İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Alvaro Morata'nın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Morata'nın Kiralık Transferi İçin Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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