Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı

14.10.2022 21:20
Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Taç Spor Tesisleri'nde, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde sarı-kırmızılılar, VakıfBank ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı, 25-18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, turnuvanın birincisi oldu.

Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.

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Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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