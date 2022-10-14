Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Taç Spor Tesisleri'nde, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde sarı-kırmızılılar, VakıfBank ile karşı karşıya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika

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