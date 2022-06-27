Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka 'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA

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