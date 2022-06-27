Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

27.06.2022 20:45
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma'ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı-kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Basketbola Darüşşafaka'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Olin Edirne, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka formalarını giydi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti - Son Dakika
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