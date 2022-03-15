Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında - Son Dakika

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, yarın deplasmanda Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak.

Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta tek galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, son sırada yer alıyor. Salondan iki kez galip ayrılan Fransız temsilcisi ise averajla ikinci durumda.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı JDA Dijon, 75-72 kazanmıştı.