Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında - Son Dakika
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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında

15.03.2022 10:17
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, yarın deplasmanda Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, yarın deplasmanda Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak.

Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta tek galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, son sırada yer alıyor. Salondan iki kez galip ayrılan Fransız temsilcisi ise averajla ikinci durumda.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı JDA Dijon, 75-72 kazanmıştı.

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Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fransa, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında - Son Dakika


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