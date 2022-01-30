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Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

30.01.2022 23:49
Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.

Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.

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Galatasaray, basketbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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