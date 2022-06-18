Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı

18.06.2022 22:22
Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.


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Yılan hikayesi sona erdi! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu Yılan hikayesi sona erdi! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray'ın hedefindekindeki teknik direktör Donadoni Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray'ın hedefindekindeki teknik direktör Donadoni
Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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