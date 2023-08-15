Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır

Son Güncelleme: 15.08.2023 17:47

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde futbolcular taktik çalışmaları yaptı. Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu olarak açıklandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde futbolcular taktik çalışmaları yaptı. Peki, Galatasaray Lubliana muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Lubliana ilk 11'lr açıklandı mı?

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

GALATASARAY LUBLİANA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David, Posavec, Elsnik, Seslar, Fadida, Rui Pedro, Bristric

YORUMLAR
500
Ramos transferinde son düzlük! Dünyaca ünlü stoper taleplerini Galatasaray'a iletti Ramos transferinde son düzlük! Dünyaca ünlü stoper taleplerini Galatasaray'a iletti

Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
18:15 Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
18:09 İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?
18:03 İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?
17:49 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:44 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:31 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi
17:30 Kocatepe Camii'nde infial yaratan çekimle ilgili yönetmen ve model serbest bırakıldı
17:29 Memur-Sen, Kamu İşvereni'nin zam teklifini revize etmesini istiyor
17:24 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Bizim sahnelerimize gerçek ilişki görüntüleri eklenirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 18:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement