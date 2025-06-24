Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray Osimhen\'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
24.06.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray Osimhen\'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Haber Videosu

Galatasaray, transfer hedefi olan Osimhen'e son bir teklif sundu. Kulüp, oyuncuya belirli bir tarih vererek, teklifi kabul etmesi veya kulüple yollarını ayırması seçeneklerini sundu. Osimhen'in kararı merakla bekleniyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde gözünü Victor Osimhen'e çevirdi. Geleceği hakkında henüz karar vermeyen Osimhen için Sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 18 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Osimhen'e teklifini güncelledi ve önerdiği yıllık ücreti 15'ten 18 milyon avroya çıkardı. Nijeryalı oyuncuya ayrıca artı bonuslar önerildi. İtalyan ekibi Napoli'ye de 50 milyon avro bonservis teklif edildi.

10 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

Sarı-kırmızılılar öte yandan transferdeki rotasını çizmek adına Osimhen'e de 10 Temmuz tarihine kadar cevabını bildirmesi adına süre tanıdı. Galatasaray'ın olumlu ya da olumsuz haber üzerine rotasını çizeceğini öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Messi en verimli dönemindeyken Barcelona'dan 25 milyon euro alıyordu. İbrahimovic PSG'den 12 milyon euro kazanıyordu. Aynı dönemlerde Quaresma Beşiktaşta 3.7 milyon euroya oynadı. Sneijder 4.5 milyon euro, Drogba 5 milyon euroya Galatasarayda oynadı. Piyasayı artık aşırı yükselttiler. Galatasaray şu an 20 milyon euroya Osimheni ikna edemiyor. Gelinen duruma bak. 31 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    zaten kulupte degil ki.. kiralik idi ve kiralanma.suresi bitti. hani kuluple yollarini ayirmasi istendi lafi bos bi laf 15 3 Yanıtla
  • 12341234:
    Sanki cinconun sözleşmeli topcusuda yollarımızı ayıralım diyorlar, ulan adam kiralık geldi ve gitti sizi istese coktan kalırdı 9 3 Yanıtla
  • Burak Ekonomi:
    koca Gs bi adamın keyfini bekliyor 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Yetti artık gına geldi bırakın nereye giderse gitsin gelecek olsa şimdiye kadar imzayı atardı 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:07:55. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.