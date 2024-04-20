Galatasaray, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

20.04.2024 20:49
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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