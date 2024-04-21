Galatasaray, Pendikspor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasında üst üste 34. maçta da kaybetmedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Pendikspor ile oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Pendikspor'u mağlup ederek sahasında üst üste 34. maçta da kaybetmedi - Son Dakika
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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