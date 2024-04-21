Galatasaray, Pendikspor'u mağlup ederek sahasında üst üste 34. maçta da kaybetmedi

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Galatasaray, Pendikspor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasında üst üste 34. maçta da kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Pendikspor ile oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL