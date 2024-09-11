Galatasaray 11-0 ile sezona güçlü başladı

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Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün haklarını devrettiği Çekmeköy Bilgidoğa S.Y.H. Spor Kulübü ile karşılaştı. Ömerli Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılılar; Handan, Jazmin, Eda, Catalina Usme, Sare, Berra, Ebru Topçu, Berna, Arzu, Diallo ve Benan ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 6-0'lık farklı skorla kapatan Galatasaray, müsabakayı da 11-0 kazandı. Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray Petrol Ofisi'nde Ebru Topçu hat-trick yaparken, Catalina Usme, Malado Diallo, Nazlıcan Parlak ikişer, Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt da birer gol kaydetti. - İSTANBUL