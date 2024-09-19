Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlik Yaşadı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlik Yaşadı

Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlik Yaşadı

Metin Ülgen, 2-0 öne geçilen maçta son dakika golüyle 2-2 berabere kalmaktan üzüntü duyuyor.

19.09.2024 23:18
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray Petrol Ofisi'nde teknik direktör Metin Ülgen, deplasmanda iyi bir sonuçla turu geçmek istediklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından konuşan Ülgen, 2-0 öne geçtikleri müsabakadan son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Rakibin duran toplarda çok etkili olduğunu ifade eden Ülgen, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız yerden iki gol yedik. Duran toplarda çok etkili olduklarını söyledik oyuncularımıza ama yapacak bir şey yok. Oyunda çok iyiydik. 2-0 da öne geçtik. İyi başladığımız bir maçı ne yazık ki çok kötü bitirdik. Kazanmamız gerekirdi. Burada kazansaydık avantajlı gidecektik, ona göre senaryo hazırlayacaktık. Bizim için çok önemliydi. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli, sürekli oynayan bir takım. Biz çok yeniyiz ama gördüğünüz gibi oyunda iyiydik. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi üzdü. Rövanşta bırakmayacağız elbette. Kızlarımızla oturup konuşacağız, çarşamba günkü maçı en iyi şekilde geçireceğiz. Yenemeyeceğimiz, eleyemeyeceğimiz bir takım değil. Ama çok dikkat etmemiz gereken, özellikli bir takım. Duran toplarına önlem alıp, akan oyunda eleme şansımız var."

Karşılaşmanın rövanşı için iyi hazırlanacaklarını anlatan Ülgen, "Rakibimizi daha iyi tanıdık, gördük. Ona göre önlem alacağız. Yenilmeyecek bir takım değil. Kendi sahasında oynasa da problem değil. Burada nasıl 2-0 öne geçtiysek, orada da öne geçip gol yemeden maçı kazanmak istiyoruz. Çok inançlıyız, istekliyiz, mutlaka geçmemiz lazım. Biliyorsunuz Avrupa'da Türk takımlarının, Galatasaray'ın taraftarı oluyor. Mutlaka oraya gelip bizi yalnız bırakmayacaklardır. Ne olursa olsun, taraftarımız olsa da olmasa da orada turu geçmek istiyoruz. Deplasmandaki maça bu inançla gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlik Yaşadı - Son Dakika

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