Galatasaray, Porto'nun 22 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül'ü 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı

Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon avro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro ödenecek.

Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak.

Deniz Gül, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol kaydetti.