Galatasaray, Torreira'nın maliyetini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray, Torreira'nın maliyetini açıkladı

08.08.2022 21:12
Galatasaray, Torreira'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın maliyetini duyurdu.

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın maliyetini duyurdu. Uruguaylı orta saha oyuncusu için Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 sezon anlaşmaya varılan Torreira ise yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."


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Lucas Torreira resmen Galatasaray'da Lucas Torreira resmen Galatasaray'da Galatasaray, Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağladı Galatasaray, Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağladı Galatasaray, Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağladı Galatasaray, Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Kaynak: DHA

Lucas Torreira, Galatasaray, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Torreira'nın maliyetini açıkladı - Son Dakika

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