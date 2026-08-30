Galatasaray Rafael Leao'yu Transfer Etti

GALATASARAY, Rafael Leao transferi için İtalyan ekibi Milan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Leao için 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu, yıllık 10 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre da Conceição Leão'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."