Galatasaray RAMS Park\'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyor

Galatasaray RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunlar için Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından bakım çalışmalarına başladı. Gübreleme ve çim dikimiyle zeminin milli maç arası sonrası Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.
Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların çözümü için bakım çalışmalarına başladı.
Galatasaray yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunlarla ilgili çalışmalar başlattı. Zeminin kısa sürede toparlanması için gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, zemini iyi hale getirmek için aralıksız çalışarak milli maçlar için verilen aradan sonra yapılacak Samsunspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.
Kaynak: İHA
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