Galatasaray RAMS Park\'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyor

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların çözümü için bakım çalışmalarına başladı.

Galatasaray yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunlarla ilgili çalışmalar başlattı. Zeminin kısa sürede toparlanması için gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, zemini iyi hale getirmek için aralıksız çalışarak milli maçlar için verilen aradan sonra yapılacak Samsunspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.