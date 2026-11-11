Galatasaray RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyor - Son Dakika
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Galatasaray RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyor

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Galatasaray RAMS Park\'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyor
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Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunlar için Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından bakım çalışmalarına başladı. Gübreleme ve çim dikimiyle zeminin milli maç arası sonrası Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların çözümü için bakım çalışmalarına başladı.

Galatasaray yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunlarla ilgili çalışmalar başlattı. Zeminin kısa sürede toparlanması için gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, zemini iyi hale getirmek için aralıksız çalışarak milli maçlar için verilen aradan sonra yapılacak Samsunspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA
Çocuk İzleme MerkeziGalatasaraySamsunsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için bakım yapıyor - Son Dakika
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