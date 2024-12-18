Galatasaray, Rasta Vechta'yı Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Rasta Vechta'yı Yendi

Galatasaray, Rasta Vechta'yı 74-64 yenerek grubu 2. sırada tamamladı ve play-in oynayacak.

18.12.2024 01:46
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Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, D Grubu'nda Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Almanya'nın Rasta Vechta takımını 74-64 yendi.

Rasta Dome Vechta'da oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 20-9 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 36-27 önde gitti. Final periyoduna 51-44 üstün giren Galatasaray, parkeden 74-64 galip ayrıldı.

Son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantileyen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubunu 2. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Rasta Vechta'yı Yendi - Son Dakika

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