Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!

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Napoli'nin efsane futbolcusu Dries Mertens'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

YENİ TEKLİF 4 MİLYON EURO

Sporx'in haberine göre, ilk olarak 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif eden Galatasaray, bu teklifini yükselterek 4 milyon euro ve bonuslar olmak üzere güncelledi. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki görüşmeler de olumlu yönde seyretmeye başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray, Mertens'in teklife "Evet" demesi durumunda, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmedeki opsiyon maddesi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda aktif olacak. Tecrübeli futbolcunun, transfer için nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

GALATASARAY MUTLU SONA YAKIN

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Mertens'i takibe aldı. Bu gelişme transferin artık Galatasaray için olumlu sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.