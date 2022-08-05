Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!

Napoli'nin efsane futbolcusu Dries Mertens'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Sporx'in haberine göre, ilk olarak 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif eden Galatasaray, bu teklifini yükselterek 4 milyon euro ve bonuslar olmak üzere güncelledi. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki görüşmeler de olumlu yönde seyretmeye başladı.
Galatasaray, Mertens'in teklife "Evet" demesi durumunda, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmedeki opsiyon maddesi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda aktif olacak. Tecrübeli futbolcunun, transfer için nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Mertens'i takibe aldı. Bu gelişme transferin artık Galatasaray için olumlu sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
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