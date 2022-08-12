Galatasaraylı Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek - Son Dakika
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Galatasaraylı Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek

12.08.2022 10:23
Galatasaraylı Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek

Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlara seçtirecek.

Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlara seçtirecek.

Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılacak oylama ile tecrübeli golcünün giyeceği sarı-kırmızılı formanın numarasını belirleyecek.

Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak. 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ve dün akşam başlayan oylama, 24 saatlik sürenin ardından bu akşam sona erecek.

Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği forma numarası ile sahadaki yerini alacak.

Serie A'da 295 maça çıkıp 113 kez fileleri havalandıran ve önceki takımı Napoli'de "kulüp tarihinin en golcü oyuncusu" olarak kayıtlara geçen tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı formasıyla 105 karşılaşmada 21 gol atmıştı.

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Kaynak: AA

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek - Son Dakika

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