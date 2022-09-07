Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları - Son Dakika
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Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları

07.09.2022 23:34

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yeni transfer Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ve çocuklarının İstanbul yolculuğundaki eğlenceli anları paylaşıldı. Icardi'nin çocuklarının 'Cimbombom' tezahüratı yaptığı görüntüler taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Yılın transferini yapan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar transfere ilişkin KAP açıklamalasının ardından futbolcunun ailesiyle İstanbul'a geldiği görüntüleri paylaştı.

"UÇAKTA KEYİFLER YERİNDE"

Galatasaray, "Uçakta keyifler yerinde. İstanbul'a çok az kaldı" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda Icardi'nin çocuklarının Galatasaray tezahüratı yaptığı anların videosuna yer verdi. Sarı-kırmızılıların paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GALATASARAY, ICARDI'Yİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Icardi için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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