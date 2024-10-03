Galatasaray RFS Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray RFS Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Galatasaray, RFS'yi 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında avantaj sağladı.

03.10.2024 21:47
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Stat: Daugava

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)

RFS: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikounieks, Kouadio, Ndjiki (Dk. 26 Zelenkovs)

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Icardi

Goller: Dk. 12 Mertens, Dk. 38 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 40 Ikounieks (RFS)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 31 Panic (RFS)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile yaptığı maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada Ikounieks'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Jakobs'un müdahale ettiği top sağ çaprazdaki Ndjiki'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak yay gerisindeki Odisharia'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla altıpasa doldurduğu topa kale önünde Ikounieks kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Jakobs'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Ondoa ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

12. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Yunus sağdan ortasını yaptı. Arka direkte Icardi'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kale önündeki Mertens ağlara gönderdi: 0-1

23. dakikada Sara'nın soldan ortasında, penaltı noktası önünde Barış Alper'in kafayla vurduğu topu kaleci Ondoa son anda kornere çeldi.

38. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kendi sahasından savunmanın arkasına gönderdiği pasa Yunus Akgün hareketlendi. Topu iyi kontrol eden Yunus, karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-2

40. dakikada RFS farkı 1'e indirdi. Prenga'nın savunmadan uzun oynadığı topu kafayla indiren Ikounieks, koşusuna devam etti. Kouadio, sol kanatta aldığı meşin yuvarlağı bekletmeden yeniden takım arkadaşının önüne gönderdi. Çaprazdan ceza sahasına giren Ikounieks'in vuruşunda, kaleci Günay topun ağlara gitmesini önledi. Ancak dönen topla bir kez daha buluşan Ikounieks, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-1 üstün tamamladı.

Kaynak: AA

Yunus Akgün, Galatasaray, Letonya, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray RFS Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika

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