Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.02.2022 17:38
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada önce savunma, sonra da hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Fernando Muslera, takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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