Galatasaray, Rizespor'u Konuk Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Rizespor'u Konuk Etti

Galatasaray, Rizespor maçı öncesi 5 değişiklik yaparak yeni transferler Osimhen ve Jakobs'u oynattı.

14.09.2024 21:48
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'a 11'de şans verdi.

RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu.

Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.

Victor Osimhen'e sevgi gösterisi

Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, maç öncesindeki ısınmada Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Victor Osimhen de taraftarların sevgi gösterisine "üçlü" çektirerek karşılık verdi.

Yunus Akgün bu sezon ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu.

Geçen sezon İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçları ile Süper Kupa'daki Beşiktaş müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Davinson Sanchez formasına kavuştu

Sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys ile oynanan iki müsabaka ile Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor karılaşmalarında görev alamadı.

Sanchez, sakatlığı atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçında formasında kavuştu.

"Taçsız Kral" anıldı

Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuları Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı.

Taraftarlar, üzerlerinde "Seni sevenleri bir kez üzdün", "Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?" ve "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca kale arkasında "Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı pankart da açtı.

Taraftarlar, tribünü doldurdu

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.

Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada tribünleri çok büyük oranda doldurdu.

Narin Güran unutulmadı

Karşılaşmada Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anıldı.

Tribüne üzerinde "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazısının bulunduğu pankart asıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Rizespor'u Konuk Etti - Son Dakika

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