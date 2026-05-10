Galatasaray Şampiyon, Fenerbahçeli Taraftarlardan Yönetime Sitem

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da sokaklar sarı-kırmızıya bürünürken, kutlamalara katılan bazı Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluğun nasıl kutlandığını unuttuklarını söyleyerek, kulüp yönetimine sitem etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'na gelen taraftarlar hep birlikte şampiyonluğu kutladı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da ellerine aldıkları bayraklar ile şehirde şampiyonluk turu attı.

Emniyet ekipleri de olumsuzluklara karşı güvenlik önlemi alırken, Galatasaraylıların yanı sıra bazı Fenerbahçeliler de şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Fenerbahçe'ye sitemde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar ise şampiyonluğun nasıl kutlandığını unuttuklarını ifade ederek kulüp yönetimini eleştirdi.

"Kızım 4 yaşında 4. şampiyonluğunu kutluyor"

4 yaşındaki kızı ile şampiyonluk kutlamalarına gelen ve kızının 4. şampiyonluğunu kutladığını ifade eden Engin Ay; "Kızım doğduğundan beri bu 4. şampiyonluğumuz. Normalde bugün doğum günüydü. Kendisi özellikle bir gün önce kutlamamızı istedi. O yüzden doğum gününü dünden kutladık. Geçen sene geldiği zaman, taraftarlar çıldırmış Osimhen'i istemişti. O günden beri bunu söylüyor" dedi.

"Duygularımı anlatmaya kalbin yetmiyor"

Baran Tokcesi; "Duygularımı anlatmaya kalbin yetmiyor. Bugün 9 Mayıs doğum günüm. Çok heyecanlıyım. Duygularımı tarif edeceğim bir şey yok. Sadece tek bildiğim en büyük Cimbom" dedi.

"Fenerbahçe'nin başına Recep Tayyip Erdoğan gelsin"

İlvan Öcal; "32 yaşına geldim. Yeter artık.Şampiyonluk göremiyoruz. Ben buraya belki önümüzdeki sezon şampiyon oluruz. Onun provasını yapıyorum. Dinliyorum, ne yapabilirim diye izliyorum. Meşale nasıl yakılır, nasıl üçlü çektirilir diye. Adamlar sürekli şampiyon. Yeter artık ya. Fenerbahçe'nin başına Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi lazım. Yeter artık perişan olduk. Benim psikolojim bozuldu artık. Her şeyi unuttum. Fenerbahçe ile ilgili hiç bir şeyi aklım almıyor artık. Okan Buruk 4 senedir takımı şampiyon yapıyor, taraftarla hala 'istifa' diyor. Allah'tan korkmuyorlar. Fenerbahçe eski oyuncularından topçu getirecek bu takımın başına. Okan gidecek, Arda gelecek. Ne yapacağız o zaman. Arda gelecek şimdi. Adam Shaktar'ı şampiyon yapıyor. Üstünden uçaklar geçen takımı şampiyon yapıyor. Biz nasıl kurtulacağız bu Galatasaray'dan. Kurtulamayız. Adamlar aldı gitti. Makas çok açıldı artık" diyerek Fenerbahçe yönetimine sitemde bulundu.

Ali Eren Abalı; "Galatasaray'da hiç bir hatanın affı yok. Şampiyonluğumuz bir hafta gecikti. O yüzden Okan Buruk istifa. Arda Turan'ı istiyoruz" dedi. - AYDIN