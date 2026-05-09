Galatasaray Şampiyon, Iğdır Sokakları Bayram Yeri!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Iğdır'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan ederken maçın sona ermesiyle birlikte şehrin farklı noktalarında toplanan Galatasaray taraftarları, araç konvoylarıyla kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklarla şehir turu atan taraftarlar, daha sonra Iğdır Vali Yolu'nda bir araya gelerek şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı. Meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar uzun süre kutlama yaparken, şehir merkezinde araç yoğunluğu oluştu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği kutlamalarda polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. - IĞDIR