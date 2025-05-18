Galatasaray Şampiyonluğu Gümüşhane\'de Kutlandı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı. - GÜMÜŞHANE
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