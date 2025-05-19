Galatasaray Şampiyonluğu Kutladı

- Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu kutladı

İSTANBUL - Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, bir araya geldikleri restoranda gece geç saatlere kadar şampiyonluk kutlamalarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın ardından ilk şampiyonluk kutlamasını Rams Park'ta taraftarlarla birlikte gerçekleştirdi. Ardından bir restoranda bir araya gelen oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, gece geç saatlere kadar şampiyonluğun tadını çıkardı.