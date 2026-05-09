Galatasaray Şampiyonluğu Kutladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitmesiyle Konya'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu kutladı. Özellikle Bosna Hersek Mahallesi'nde sokaklara dökülen taraftarlar sarı-kırmızı bayraklar açıp meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. - KONYA