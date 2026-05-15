Galatasaray Şampiyonluğu Kutladı

15.05.2026 19:27
Galatasaray, 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak kutlamalar için taraftarlarla yürüdü.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray; kutlamalar için Galatasaray Lisesi'nden, RAMS Park'a üstü açık otobüsle gitti.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyeti taşıyan otobüs, saat 16.00'da Galatasaray Lisesi önünden taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde hareket etti. Kutlama güzergahı boyunca, polis ekipleri konvoyun geçişi sırasında caddelerde yoğun güvenlik koridoru oluşturdu. Otobüsün güzergahı boyunca çok sayıda Galatasaray taraftarı da şampiyon oyuncularına eşlik etti. Binlerce taraftar konvoylar oluştururken, meşaleler yakılıp, tezahüratlar yapıldı.

Osmanbey, Büyükdere Caddesi ve Levent güzergahında adeta şölen havası yaşanırken, caddelerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Takım otobüsüne araçlarıyla eşlik eden taraftarlar sık sık marşlar söyleyip şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında balkon kenarında bulunan bir grup Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşan Galatasaraylı futbolcular, üst üste kazanılan 4 şampiyonluğu simgeleyen "4" işareti yaparak karşılık verdi. Bazı futbolcuların takım atkısını açarak taraftarlara gösterdiği anlar da çevredeki taraftarların büyük ilgisini çekti. Büyük coşkunun yaşandığı kutlamada İstanbul'un birçok noktası sarı-kırmızı renklere büründü. Yoğun sevgi gösterileri arasında ilerleyen Galatasaray kafilesi daha sonra RAMS Park'a giriş yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR, YUNUS AKGÜN, ARDA ÜNYAY VE BATUHAN ŞEN'DEN ŞAMPİYONLUK MESAJLARI

Takım otobüsünde DHA'nın mikrofonunu alan Yunus Akgün ve Arda Ünyay, yaşadıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Herkese teşekkür eden Uğurcan Çakır ve Batuhan Şen ise çok mutlu olduklarını ve gelecek sene de şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

