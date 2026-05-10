Galatasaray Şampiyonluğu Kutluyor

SİLİVRİ'de Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları için sokağa döküldü.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara akın etti. Silivri'de binlerce kişi Atatürk meydanında toplanarak üst üste gelen 4'ncü şampiyonluğu kutladılar. Kutlamalar sırasında polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar konvoy düzenleyerek marşlar eşliğinde zaferi kutladılar.