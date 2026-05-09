Galatasaray Şampiyonluğu Sokaklarda Kutlandı
Galatasaray Şampiyonluğu Sokaklarda Kutlandı

09.05.2026 23:37
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Adana'da Galatasaray taraftarları, ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen takımlarının sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara çıktı.

Marşlar söyleyen taraftarlar, bayrak ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

-Mersin

Mersin'de Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğu ilan etmesinin ardından kentte araçlarıyla konvoy yaptı.

Cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Galatasaray Meydanı'na geçti.

Buraya gelen çok sayıda taraftar meşale yakıp, marşlarla şampiyonluğu kutladı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Araçlarıyla da konvoy oluşturan sarı-kırmızılılar, Galatasaray tezahüratları yaptı ve şampiyonluk marşları söyledi.

Osmaniye

Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle caddelerde tur attı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, bayrak ve meşalelerle takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: AA

