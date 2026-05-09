Galatasaray Şampiyonluğunu Garantiledi

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu, Bingöl'de de coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de Galatasaray taraftarları, maçın ardından sokaklara döküldü. Genç Caddesi Kent Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, formaları ve bayraklarıyla kutlama yaptı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalıp meşale yakarak ve havai fişekler atarak şampiyonluğu kutladı. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde süren kutlamalarda, sokaklar sarı-kırmızılı renklere büründü.