Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

ZONGULDAK'ta, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama için sokağa döküldü.

Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yarışında Galatasaray ipi göğüsledi. Lider Galatasaray, 33'üncü hafta mücadelesinde Antalyaspor'u mağlup etti. Alınan galibiyetle sarı-kırmızılılar 26'ncı şampiyonluğu ilan etti. Şampiyonluk sonrası taraftarlar Zonguldak'ta sokaklara döküldü. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde konvoy oluşturan taraftarlar, klaksonlar ve bayraklarla şampiyonluğu kutladılar.